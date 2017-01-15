Стосур: смотрю с оптимизмом на выступление на своём 15-м Australian Open

АвстралийкаСаманта Стосур рассказала о своих ожиданиях от Открытого чемпионата Австралии.
«Я хорошо себя чувствую и понимаю, что сделала всё от меня зависящее для как можно более удачной подготовки к турниру. Я хорошо бью по мячу, комфортно ощущаю себя на корте и здорово двигаюсь. Это, конечно, даёт мне уверенность в себе. Конечно, мне бы хотелось больше матчей провести в начале сезона, но я не одна в такой ситуации. Надеюсь, на Открытом чемпионате Австралии смогу выступить лучше, чем в Брисбене и Сиднее.
Это мой 15-й Australian open в карьере. Было много и хороших моментов, и неудачных, но я смотрю вперёд с оптимизмом», — приводит слова Стосур официальный сайт турнира.