Конта: стараюсь извлекать максимум из своей теннисной карьеры

Британка Йоханна Конта перед Открытым чемпионатом Австралии рассказала о стремительном прогрессе, достигнутом за два года.
«Со стороны мой прорыв может казаться быстрым, но я знаю, какой долгий и трудный путь пришлось преодолеть, чтобы оказаться на текущих позициях. Я люблю играть, люблю совершенствоваться и благодарна судьбе за то, чего уже добилась. Я просто стараюсь выкладываться на 100 % каждый день и извлекать максимум из своей теннисной карьеры.
Думаю, за последние два года я повзрослела и научилась извлекать опыт из различных ситуаций. Это помогает мне сейчас принимать правильные решения на корте», — приводит слова Конты официальный сайт турнира.