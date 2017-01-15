Чакветадзе: соревноваться с Шараповой не хочет никто

На этой неделе стала известна точная дата возвращения на корт после дисквалификации россиянки— 26 апреля на турнире в Штутгарте. Известная в недавнем прошлом отечественная теннисисткасчитает, что не все будут рады видеть Шарапову на корте.«Теннисисты её не ждут. Её ждут болельщики и организаторы. Шарапова — значимая фигура для мирового тенниса, но соревноваться с ней не хочет никто. Если кто-то из теннисисток смотрит сетку и видит там Шарапову, ей это точно не нравится. Мария действительно сильная соперница, успешная спортсменка и ещё красивая девушка. Поэтому у неё столько болельщиков. Они её будут ждать. Как и организаторы, потому что на матчи Маши будут покупать билеты», — приводит слова Чакветадзе «Российская газета».