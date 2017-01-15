Камельзон: дальше всех из россиянок на Australian Open способна пройти Касаткина

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал шансы российских теннисисток на удачное выступление на первом в сезоне турнире большого шлема Australian Open .
«Дальше всех из россиянок способна пройти Дарья Касаткина. Надеюсь на её попадание в восьмёрку. Я знаю, что все девушки хорошо готовились к турниру в Майами, где схожие климатические условия и корты. Могут дать хороший результат Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Им по силам выйти в четвертьфинал. Высокий класс игры у Екатерины Макаровой, но в последнее время что-то она «буксует».
Касаткина набрала уверенную форму, обыграла первую ракетку мира. Не думаю, что она споткнётся на старте турнира. Я в неё верю. У неё устойчивый характер, и она взрослеет буквально на глазах.
Наша Родина — плохой жребий для Павлюченковой. Евгения может обыграть кого угодно, но класс игры Павлюченковой конечно выше. Настя сейчас поймала победный кураж, победила Кузнецову, и это не просто так. Но Евгения — очень опасная опытная теннисистка, Насте придётся с ней повозиться.
Колумбийка Дуке-Мариньо не должна быть опасной для Светланы Кузнецовой», — приводит слова Камельзона «Р-Спорт».