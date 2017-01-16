Янкович и Бегу вышли во второй круг Australian Open, Бертенс выбыла

Сербка Елена Янкович и румынка Ирина Бегу (27) пробились во второй круг Australian Open — 2017. Янкович на старте турнира встречалась с немкой Лаурой Зигемунд (26) и победила в трёх сетах — 6:1, 1:6, 6:4. Поединок длился 2 часа 37 минут. Следующей соперницей Янкович будет немка Юлия Гёргес, которая в первом раунде одолела чешку Катержину Синякову — 3:6, 6:3, 6:4.
Также во второй раунд вышла румынка Ирина Бегу (27). Её соперницей по первому кругу была теннисистка из Кахстана Ярослава Шведова. Поединок закончился со счётом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу Бегу. Её следующей соперницей будет либо швейцарка Виктория Голубич, либо чешка Кристина Плишкова.
А вот голландка Кики Бертенс (19) не смогла преодолеть барьер первого раунда, проиграв американке Варваре Лепченко — 5:7, 6:7 (5:7). Во втором круге Лепченко сыграет с китаянкой Дуань Инъин.