В. Уильямс победила Козлову в первом круге Australian Open — 2017

Американка Винус Уильямс (13) стала очередной участницей второго круга Australian Open — 2017. На старте турнира она обыграла украинку Катерину Козлову — 7:6 (7:5), 7:5.
Поединок длился 1 час 59 минут. На счету Уильямс 2 эйса, 38 виннерсов, 7 двойных и 48 невынужденных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Козлова подала навылет 2 раза, заработала 14 виннерсов, допустила 3 двойные и 16 невынужденных ошибок и использовала 3 брейковых шанса из 7.
Следующей соперницей Винус будет либо швейцарка Стефани Фёгель (Q), либо японка Куруми Нара.