Конта возглавила чемпионскую гонку WTA, Родина — 10-я

В новой версии чемпионской гонки WTA от 16 января россиянка Евгения Родина опустилась на 10-ю строчку. Лидерство захватила британка Йоханна Конта.
Чемпионская гонка WТА. 16 января
1 (22). Йоханна Конта (Великобритания) — 580.
2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.
3 (52). Агнешка Радваньска (Польша) — 365.
4 (2). Ализе Корне (Франция) — 362.
5 (545). Элисе Мертенс (Бельгия) — 300.
6 (3). Чжан Шуай (Китай) — 291.
7 (4). Лорен Дэвис (США) — 280.
7 (4). Катержина Синякова (Чехия) — 280.
9 (52). Барбора Стрыцова (Чехия) — 245.
10 (6). Евгения Родина (Россия) — 220.
…
20 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 171.
23 (62). Дарья Касаткина (Россия) — 155.
23 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 155.
28 (16). Наталья Вихлянцева (Россия) — 147.
44 (671). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 101.
57 (41). Виталия Дьяченко (Россия) — 77.
70 (51). Ирина Хромачёва (Россия) — 61.
86 (68). Анастасия Фролова (Россия) — 51.