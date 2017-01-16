Роджерс: я знала, что могу достойно противостоять теннисисткам топ-уровня

Американка Шелби Роджерс поделилась эмоциями после победы над румынкой Симоной Халеп на старте Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:1.
«Я знала, что могу достойно противостоять теннисисткам топ-уровня, я достаточно хороша для этого. Но мне нужно работать над мелочами и верить в себя. Я получила большое удовольствие от выступления на прошлогоднем „Ролан Гаррос“. Это был позитивный опыт. Хотелось бы продолжать в том же духе.
У меня уже было несколько сложных турнирных сеток на соревнованиях „Большого шлема“. Я привыкла к тому, что нужно играть с сеяными и проводить большие матчи на старте турниров. Но это всегда весело. Ты знаешь, что сыграешь на хорошем корте, почувствуешь отличную атмосферу.
Думаю, сегодня я сыграла прекрасно, старалась действовать агрессивно. Мой план на игру сработал. Нужно было выходить вперёд, выполнять свои удары и играть активно. Когда у меня это получается, я играю здорово. Рада, что сегодня это удалось», — цитирует Роджерс официальный сайт турнира.