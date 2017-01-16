Касаткина проиграла Пэн Шуай в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Россиянка Дарья Касаткина (23) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв китаянке Пэн Шуай со счётом 0:6, 6:7 (5:7). 19-летняя уроженка Тольятти ни разу не подала навылет и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету китаянки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Пэн Шуай на Australian Open.
За выход в третий круг Пэн Шуай поспорит с победительницей матча Луиза Чирико (США) — Эжени Бушар (Канада).