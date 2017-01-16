Маррей: я провёл не лучший матч. Условия были не такими, как на тренировках

Британец Энди Маррей прокомментировала свою победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии над украинцем Ильёй Марченко со счётом 7:5, 7:6 (7:5), 6:2.
«Если честно, не думаю, что это был мой лучший матч. Условия были не такими, как на тренировках. На минувшей неделе было прохладно, а на корте ещё прохладнее. В такой ситуации отскок мяча ниже и контролировать его легче. Поэтому я действовал немного неуверенно.
Также я не очень хорошо подавал. Мне пришлось немало потрудиться в геймах на своей подаче в таких условиях. Было нелегко.
Двигался я также не очень хорошо. Но иногда это бывает связано именно с условиями. Мяч летит быстрее, чем в последние дни. Может, я реагировал не так быстро, как хотелось бы. Может, сказались нервы от того, что это первый круг. Однако чувствовать некоторую тяжесть в ногах в первом круге нормально», — цитирует Маррея официальный сайт турнира.