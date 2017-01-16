Нисикори: я должен был побеждать Кузнецова в четырёх сетах

Японец Кей Нисикори поделился впечатлениями после победы над россиянином Андреем Кузнецовым в первом круге Australian Open со счётом 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.
«Матч получился тяжёлым. Думаю, я сам позволил сопернику вернуться в игру в четвёртом сете. Я должен был выигрывать ту партию. Я вёл в счёте на тай-брейке, но соперник с самого начала играл хорошо. В пятом сете я заиграл гораздо лучше. Но в целом поединок получился очень сложным.
Я хорошо себя чувствовал на корте — восстановился после повреждения, полученного в Брисбене, и был готов к игре. К сожалению, пришлось провести долгий пятисетовый матч, но к следующей игре всё должно быть нормально», — цитирует Нисикори официальный сайт турнира.