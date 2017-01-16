Кербер начала защиту титула на Australian Open с непростой победы над Цуренко

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии Анжелика Кербер (1) начала защиту титула с непростой победы над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Первая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 34 невынужденные ошибки. На счету Леси 30 виннеров и 40 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Цуренко на Australian Open.
За выход в третий круг Кербер поспорит со своей соотечественницей Кариной Виттёфт, которая обыграла японку Эри Ходзуми (Q) со счётом 7:5, 7:6 (8:6).