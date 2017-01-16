Халеп: во втором сете из-за боли в колене мне было уже тяжело двигаться

Румынка Симона Халеп призналась, что в матче с американкой Шелби Роджерс в первом круге Открытого чемпионата Австралии испытывала сильную боль в колене. Уроженка Констанцы потерпела поражение со счётом 3:6, 1:6.
«Соперница сыграла прекрасно. Она показала игру высокого уровня, а я испытывала боль в колене. Во втором сете мне было уже тяжело двигаться, но Роджерс заслужила победу. Она была агрессивна, выполняла мощные удары.
Я никогда не думаю о снятии с турнира, потому что это была бы не я. Я старалась играть. Я принимала необходимые препараты перед матчем и в последние несколько дней. Но когда ощущаешь напряжение официального матча, то приходится сложнее. Я не могла делать то, что хотела.
Впервые я почувствовала боль примерно во время Итогового чемпионата. Тогда боль была каждый день. Но в межсезонье всё было хорошо, боль почти не чувствовалась. Затем в Китае, в первом матче, я вновь её ощутила. Здесь же опять колено болело каждый день», — цитирует Халеп официальный сайт турнира.