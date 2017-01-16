Кербер: хорошо, когда такие матчи случаются в первых раундах

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после победы над украинкой Лесей Цуренко со счётом 6:2, 5:7, 6:2.
«Это первый круг турнира „Большого шлема“. Конечно, ощущения в этом году немного другие. Однако я чувствовала себя неплохо. С начала встречи я старалась играть в свой теннис. В целом я провела хороший матч. В некоторых моментах действовала недостаточно хорошо, допускала простые ошибки во втором сете. Но и соперница не играла плохо. Она провела матч стабильно. В третьем сете я пыталась играть активно, в своей манере. Это стало ключом к успеху.
Хорошо, когда такие матчи случаются в первых раундах. Всем сложно найти свой ритм и уверенно начать первый турнир „Большого шлема“ в году.
На корте я не думаю о том, что являюсь первой ракеткой мира и действующей чемпионкой. Я просто играю в свой теннис — хорошо двигаюсь, стараюсь доставать множество мячей и бороться. То, что я стала первой ракеткой мира и лидером посева, ничего не меняет», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.