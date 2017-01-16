Кирьос: я был поражён тем, как подавал и принимал сегодня

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу над португальцем Гастау Элиашем в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:2, 6:2 и оценил своего следующего соперника — итальянца Андреаса Сеппи.
«Больше всего меня радует то, как быстро удалось одержать победу. Думаю, я сохранил немало энергии. Я был поражён тем, как подавал и принимал сегодня. Конечно, я провёл не так много матчей перед этой игрой, но это никак не сказалось.
Перед первым матчем всегда немного нервничаешь. Я стартовал на турнире с большими ожиданиями и остался доволен своей игрой.
Что касается Сеппи, то он один из тех игроков, за которыми мне всегда нравилось следить, когда я был младше. Мне всё равно, где мы будем играть, но не думаю, что на 19-м корте. Думаю, люди захотят посмотреть этот матч, а я умею собирать аудиторию. Матч будет на „Хайсенс Арене“.
Андреас — настоящий боец. Он знает, как ему следует играть. Он уже долгое время выступает в туре. Я знаю, как будет идти игра. Он также знает, что я могу продемонстрировать. Игра будет отличной. Прошлый год для него сложился не очень успешно. Сеппи опустился в рейтинге, но все знают его уровень. Два года назад он обыграл Роджера. Я знаю, на что он способен», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.