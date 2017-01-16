Вавринка: Мартин заставлял меня играть хуже, чем я могу

Швейцарец Станислас Вавринка (4) поделился впечатлениями от победы над словаком Мартином Клижаном в стартовом матче Australian Open, который растянулся на пять сетов.
”Это точно было тяжело. Но я действительно счастлив, что прошёл его в пяти сетах. Я не показал свой лучший теннис сегодня, но я боролся, пытался остаться в игре. Я думаю, что Мартин играл хорошо. Он не давал мне войти в удобный для меня ритм. Он заставлял меня играть хуже, чем я могу. Я счастлив, что выиграл. Это самое главное», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.