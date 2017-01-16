Маррей: хочу выработать хорошую стратегию на матч с Рублёвым

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высоко оценил своего соперника по второму кругу Australian Open россиянина Андрея Рублёва и намерен выработать специальную тактику на их первую очную встречу.
«Я знаю о нём немного. Я никогда не тренировался с ним и не играл против него, но я видел, как он играл раньше, ему по душе атаковать. Он не сдерживает себя и мощно играет.
Да, пару лет назад я видел его игру на US Open против Южного. Я немного посмотрел там их встречу. Он был очень хорош. Он мощно атакует, идёт на мяч. Очевидно, на корте всё выглядит немного по-другому, чем на экране телевизора, но я хочу посмотреть, как он играет, чтобы выработать хорошую стратегию на матч», — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.