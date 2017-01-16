В. Уильямс: Серена живёт настоящей жизнью, она гораздо умнее меня

После выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии журналисты больше спрашивали американку Винус Уильямс о помолвке её младшей сестры – второй ракетки мира Серены Уильямс.
«Она гораздо умнее меня. Она очень мудрая женщина. Она живет настоящей жизнью. Она направляет меня. Может быть, я тоже повзрослею. Прошлый год был удивительным для неё, и так будет ещё долго.
Такие вещи, как помолвка, нельзя планировать. Нужно просто жить и смотреть, что происходит. Он очень хороший парень, но никогда не знаешь, как всё закончится. В этом случае не закончится, и это здорово. Как и где они будут жить, им нужно самим разбираться, вместе. Я их об этом не спрашивала, им не нужно, чтобы я или другие родственники на них давили, говорили, что делать», — приводит слова старшей Уильямс официальный сайт турнира.