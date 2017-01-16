Бердых: рейтинг Харрисона ни о чём не говорит, это будет сложный матч

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал выход во второй круг Australian Open на отказе соперника, итальянца Луки Ванни, от продолжения борьбы и сделал прогноз на свой следующий матч против американца Райана Харрисона.
«Отказ соперника – далеко не лучший способ выйти в следующий круг, но такое случается. Ванни получил травму во время нашей игры. Надеюсь, ничего серьёзного.
Следующий соперник Харрисон – очень опасный игрок. Его рейтинг ни о чём не говорит. В любом случае всё будет зависеть от меня самого. В прошлом году я встречался с ним в Торонто, это был довольно сложный матч. Он любит играть быстро и агрессивно, а местные корты как раз подходят для этого. Уверен, что это будет сложный матч», — приводит слова Бердых официальный сайт турнира.