Плишкова отдала Соррибес-Тормо всего два гейма в первом круге Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась во второй раунд турнира «Большого шлема» — Australian Open. В первом круге Каролина разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:2, 6:0.
Матч длился 1 час, и за это время Плишкова сделала 5 эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо дважды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и взяла 1 подачу соперницы. Во втором круге Плишкова сразится с победительницей пары Анна Блинкова (Россия) — Моника Никулеску (Румыния).
В параллельном матче итальянка Карин Кнапп во втором сете отказалась продолжать борьбу с Се Шувэй, представляющей Китайский Тайбэй.