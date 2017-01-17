С. Уильямс победила Бенчич и сыграет с Шафаржовой во втором круге AO-2017

Американка Серена Уильямс (2) вышла во второй круг Australian Open — 2017. На старте турнира она обыграла швейцарку Белинду Бенчич — 6:4, 6:3. Поединок длился 1 час и 19 минут.
На счету Уильямс 8 эйсов, 4 двойные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Бенчич подала навылет трижды, допустила 2 двойные и использовала 2 брейковых шанса из 4. Следующей соперницей Серены станет Люси Шафаржова из Чехии.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Белинда Бенчич — Серена Уильямс
В параллельной встрече японка Наоми Осака добилась победы над Луксикой Кумкхум из Таиланда.