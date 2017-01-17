Раонич и А. Зверев добились побед на старте Australian Open

Канадец Милош Раонич (3) не испытал серьёзных проблем в первом круге Australian Open, переиграв в трёх партиях немца Дастина Брауна — 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась чуть более полутора часов.
На счету Раонича 18 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Браун подал навылет 3 раза, совершил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.
В параллельном поединке Александр Зверев (24), представляющий Германию, в более упорной борьбе одолел Робина Хасе из Нидерландов — 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2.