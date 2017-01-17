Кольшрайбер стартовал на Australian Open с победы над Басилашвили

Немец Филипп Кольшрайбер (32) стал очередным участником второго круга Australian Open. В первом раунде он одолел грузина Николоза Басилашвили — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Матч длился 2 часа 31 минуту. На счету Кольшрайбера 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Басилашвили подал навылет 3 раза, совершил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7.
Следующим соперником Филиппа будет американец Дональд Янг, который в первом круге обыграл итальянца Томаса Фаббиано (Q) — 6:4, 7:6 (7:1), 6:4.