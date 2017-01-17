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Кольшрайбер стартовал на Australian Open с победы над Басилашвили

17 января 2017, вторник. 07:15. Теннис
Немец Филипп Кольшрайбер (32) стал очередным участником второго круга Australian Open. В первом раунде он одолел грузина Николоза Басилашвили — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Матч длился 2 часа 31 минуту. На счету Кольшрайбера 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Басилашвили подал навылет 3 раза, совершил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7.

Следующим соперником Филиппа будет американец Дональд Янг, который в первом круге обыграл итальянца Томаса Фаббиано (Q) — 6:4, 7:6 (7:1), 6:4.
Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 03:15 МСК
Николоз
Басилашвили
Филипп
Кольшрайбер
4:6 6:3 6:7 4:6

Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 03:15 МСК
Томас
Фаббьяно
Дональд
Янг
4:6 6:7 4:6

Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 03:15 МСК
Джаред
Доналдсон
Рожериу
Дутра да Силва
6:3 6:0 1:6 4:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Николоз Басилашвили Филипп Кольшрайбер Australian Open
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