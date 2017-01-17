Гоффен с трудом обыграл Опелку на старте AO-2017 и может сыграть с Турсуновым

Бельгиец Давид Гоффен (11) с большим трудом преодолел барьер первого круга Australian Open — 2017. На старте соревнований он обыграл американца Райлли Опелку (Q) — 6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4.
Поединок продолжался 2 часа 56 минут. На счету Гоффена 13 эйсов, 29 виннерсов, 7 двойных и 23 невынужденные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта. Опелка подал навылет 21 раз, заработал 65 виннерсов, допустил 7 двойных и 74 невынужденные ошибки и использовал 2 брейковых шанса. Следующим соперником Гоффена станет победитель пары Дмитрий Турсунов (Россия) — Радек Штепанек (Чехия, Q).
Барьер первого круга также преодолели японец Йосихито Нисиока и американец Фрэнсис Тиафо (Q)/