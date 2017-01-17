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Надаль победил Майера на старте Australian Open — 2017

17 января 2017, вторник. 08:44. Теннис
Испанец Рафаэль Надаль (9) успешно стартовал на Australian Open — 2017. В первом круге он обыграл немца Флориана Майера — 6:3, 6:4, 6:4.

Поединок длился 2 часа 4 минуты. На счету Надаля 6 эйсов, 39 виннерсов, 31 невынужденная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Майер подал навылет 7 раз, заработал 23 виннерса, совершил 1 двойную и 27 невынужденных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Следующим соперником Надаля будет киприот Маркос Багдатис.

Также во второй круг вышел британец Кайл Эдмунд, который победил колумбийца Сантьяго Хиральдо, и испанец Пабло Карреньо-Буста (31), выигравший у канадца Петера Полански (LL).
Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 06:25 МСК
Флориан
Майер
Рафаэль
Надаль
3:6 4:6 4:6

Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 06:40 МСК
Кайл
Эдмунд
Сантьяго
Хиральдо
6:2 7:5 6:3

Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 05:45 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Петер
Полански
6:0 3:6 3:6 6:2 3:0
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Флориан Майер Australian Open
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