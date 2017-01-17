Надаль победил Майера на старте Australian Open — 2017

Испанец Рафаэль Надаль (9) успешно стартовал на Australian Open — 2017. В первом круге он обыграл немца Флориана Майера — 6:3, 6:4, 6:4.
Поединок длился 2 часа 4 минуты. На счету Надаля 6 эйсов, 39 виннерсов, 31 невынужденная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Майер подал навылет 7 раз, заработал 23 виннерса, совершил 1 двойную и 27 невынужденных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Следующим соперником Надаля будет киприот Маркос Багдатис.
Также во второй круг вышел британец Кайл Эдмунд, который победил колумбийца Сантьяго Хиральдо, и испанец Пабло Карреньо-Буста (31), выигравший у канадца Петера Полански (LL).