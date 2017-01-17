С. Уильямс: думаю, мне удалось хорошо начать выступление на Australian Open

Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями после победы над швейцаркой Белиндой Бенчич в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 6:3.
«Матч получился достаточно хорошим. Белинда — отличная теннисистка. Думаю, мне удалось хорошо начать выступление на турнире. Бенчич играет очень мощно. Конечно, она побеждала меня в Канаде в нашей последней встрече, но я не очень хорошо помнила тот матч.
Во втором сете я стала действовать не так агрессивно, а соперница заиграла лучше. Я допустила несколько ошибок в ключевых розыгрышах, но по большей части я всё равно играла активно и всё же смогла победить в двух сетах», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.