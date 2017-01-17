Надаль: я хорошо сыграл в ключевых моментах матча с Майером

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над немцем Флорианом Майером на старте Australian Open со счётом 6:3, 6:4, 6:4.
«Думаю, я провёл матч уверенно. Был очень рад вернуться на столь крупную арену. Я ощущаю поддержку зрителей, очень люблю местных болельщиков. Это нечто особенное для меня. Я доволен своей игрой. Я отлично тренировался несколько недель.
Матч первого раунда никогда простым не бывает. Вначале всегда ощущаешь нервозность. Мне противостоял непростой соперник. Он играет в необычной манере, часто меняет ритм по ходу розыгрышей. Он может выполнить резаный удар, а затем пробить навылет. Читать его игру нелегко. Но я хорошо действовал в ключевых моментах матча. Это очень важно», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.