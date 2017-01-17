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Карлович со счётом 22:20 в 5-м сете одолел Себальоса, побив рекорд AO по эйсам

17 января 2017, вторник. 14:18. Теннис
Хорват Иво Карлович (20) пробился во второй круг Открытого чемпионат Австралии, одолев аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Поединок продолжался 5 часов 14 минут. Теннисисты обновили рекорд турнира по количеству геймов в пятом сете — 42. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл пятый сет у марокканца Юнеса Эль-Айнауи со счётом 21:19.

Иво также установил рекорд Australian Open по эйсам — 75. Прежнее рекордное достижение принадлежало шведу Йоахиму Юханссону — 51 подача навылет.

Карлович совершил 12 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Орасио 33 эйса, 9 двйных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг Карлович поспорит с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (WC).
Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 08:50 МСК
Иво
Карлович
Орасио
Себальос
6:7 3:6 7:5 6:2 22:20
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Иво Карлович Australian Open
Новости. Теннис
17 января 2017, вторник
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