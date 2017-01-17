Плишкова: во втором сете я смогла прибавить, но игра всё равно была не лучшей

Чешка Каролина Плишкова оценила своё состояние после победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в первом круге Australian Open со счётом 6:2, 6:0.
«Со мной всё отлично. После турнира в Брисбене я отдыхала несколько дней. Тогда боль в ноге ещё чувствовалась. Сейчас всё нормально. Я ещё во многом хочу прибавить.
Стартовые матчи всегда получаются непростыми, и в первом сете я не очень хорошо себя чувствовала на корте. Поначалу я нервничала, допускала ошибки при ударах с форхенда, не могла подать первым мячом. Хотелось бы в первую очередь повысить процент попадания первой подачи.
Думаю, во втором сете я смогла прибавить, но игра всё равно была не лучшей», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.