А. Радваньска в трёх сетах обыграла Пиронкову в первом круге Australian Open

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (3) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Уроженка Кракова дважды подала навылет, активно выиграла 28 очков и совершила 21 невынужденную ошибку. На счету Цветаны 3 эйса, 22 виннера и 32 неточности.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Пиронкова — А. Радваньска на Australian Open
За выход в третий круг Радваньска поспорит с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.