Карлович: немного надеялся, что сможем побить рекорд Иснера и Маю

Хорват Иво Карлович прокомментировал победу над аргентинцем Орасио Себальосом в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Уроженец Загреба установил рекорд турнира по количеству эйсов — 75.
«С моей рукой всё хорошо, а вот колено и спина немного беспокоят. И локоть. В целом всё нормально. Такое бывает каждый день. В пятом сете я думал об игре Иснера с Маю. Я немного надеялся, что наш матч затянется и я тоже буду причастен к рекорду. Но и так получилось хорошо.
Я плохо начал матч, некомфортно себя чувствовал на корте. Но постепенно жара спала. Благодаря этому я стал меньше ощущать усталость. Я просто старался бороться за каждое очко. Это был сложный матч в физическом и психологическом плане, так как мне нужно было отыгрываться с 0-2. Нужно было бороться не только с соперником, но и со своей головой. Было тяжело», — цитирует Карловича официальный сайт турнира.
В первом круге Уимблдона-2010 американец Джон Иснер одолел француза Николя Маю со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68.