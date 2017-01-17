Радваньска: мне нравится, когда мой теннис называют зрелищным

Полька Агнешка Радваньска прокомментировала ход встречи с болгаркой Цветаной Пиронковой в первом круге Открытого чемпионата Австралии, в котором она победила со счётом 6:1, 4:6, 6:1.
«Я начала матч очень агрессивно и здорово играла в первом сете. Во второй партии я сделала шаг назад, а соперница заметно прибавила. Я играла слишком медленно, но рада, что в конечном итоге смогла здорово провести третий сет и добиться победы. Завтра я с утра проведу тренировку и буду готовиться к следующей встрече.
Что касается зрелищности, то мне приятно слышать, когда мой теннис называют интересным и зрелищным. Понятно, что в нашем виде спорта главное — очки и геймы, но важно действовать красиво, чтобы нравилось зрителям», — приводит слова Радваньской официальный сайт WТА.