Раонич: в матче с Брауном моя подача работала как надо

Канадец Милош Раонич рассказал о впечатлениях от победы над немцем Дастином Брауном со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
«В первом матче сложно от начала до конца играть стабильно хорошо, но я справился со своей задачей. Подача работала как надо, а ранние брейки в каждом из сетов давали мне необходимое преимущество. В конце второго сета и начале третьего было несколько моментов, когда у меня возникали сложности на подаче, но я через это прошёл. Начинать турниры такого рода всегда непросто, но я рад, что выиграл в трёх сетах.
Я стараюсь не заглядывать далеко в сетку, потому что есть моменты, которые я могу контролировать, а выступление своих соперников я контролировать не могу. Главное, играть самому и двигаться вперёд. Но я смотрю за матчами, наблюдаю, слежу. Я просто люблю теннис», — приводит слова Раонича официальный сайт турнира.