Возняцки: надеюсь, в следующие дни на Australian Open будет не так жарко

Датчанка Каролина Возняцки, разгромившая в первом круге Australian Open австралийку Арину Родионову со счётом 6:1, 6:2, прокомментировала свой старт на турнире.
«У меня была не очень хорошая тенденция на Открытом чемпионате Австралии в последние годы. Я последовательно играла в полуфинале, четвертьфинале, четвёртом, третьем, втором и первом кругах. По такой логике, я должна была проиграть в финале квалификации в этот раз. К счастью, этого не произошло. Я двигаюсь в правильном направлении. Было очень жарко, надеюсь, в следующие дни погода будет лучше. Главное, я достаточно быстро добилась победы и прошла дальше.
Я люблю соревноваться и выигрывать трофеи, именно поэтому я продолжаю играть. Конечно, я исполнила миллионы ударов на тренировках, но продолжаю тренироваться, чтобы побеждать», — цитирует Возняцки официальный сайт турнира.