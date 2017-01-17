Стосур: устала расстраиваться поражениям на Открытом чемпионате Австралии

Австралийка Саманта Стосур проанализировала причины своей неудачи в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии с британкой Хитер Уотсон, в котором она уступила со счётом 3:6, 6:3, 0:6.
«Я расстроена и сердита на себя. Каждый раз я приезжаю на Открытый чемпионат Австралии с большими надеждами и уже устала разочаровываться. Я должна просто играть лучше с каждым матчем. В таких ситуациях есть два варианта: либо ты воспринимаешь это как несчастье и считаешь, что сделала всё, что могла, либо анализируешь ошибки, чтобы в следующий раз сыграть лучше», — приводит слова Стосур официальный сайт турнира.