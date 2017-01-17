Зверев: при счёте 0:2 в четвёртом сете в голову приходили разные мысли

Немец Александр Зверев, переигравший в первом круге Australian Open голландца Робина Хасе со счётом 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, рассказал, что помогло ему переломить ход поединка.
«Конечно, когда ты проигрываешь 1:2 по сетам и в четвёртом уступаешь 0:2, 0:40, то в голову приходят разные мысли. Я просто продолжал играть и бороться, потому что это единственное, что я мог делать. Я очень рад, что справился с этим испытанием.
Я провёл много пятисетовых матчей, поэтому в пятой партии чувствовал себя хорошо, а соперник устал, ему не хватало энергии. Ключевое значение имел четвёртый сет, в котором я оказался сильнее психологически», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.