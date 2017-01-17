Конта: увидела, что насекомое летит мне под юбку, и испугалась

Британка Йоханна Конта после победы над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 6:2 в первом круге Открытого чемпионата Австралии поделилась впечатлениями от достигнутого результата, а также прокомментировала эпизод с насекомым, залетевшим ей под одежду.
«Я рада, что победила в двух сетах. Что касается погоды, то соперница создала мне больше проблем, чем жара. На прошлой неделе мы играли в Сиднее, где было гораздо жарче, так что это дело привычки. Кирстен играет необычно и способна доставлять оппоненткам трудности, поэтому я рада, что смогла выиграть.
Пчела? Это была не пчела, а мотылёк, но я просто увидела, что насекомое летит мне под юбку, поэтому испугалась и подумала: „О, нет!“ — приводит слова Конты официальный сайт турнира.