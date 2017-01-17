Габашвили вышел во второй круг челленджера в Кобленце

Россиянин Теймураз Габашвили (6) в первом круге турнира серии «челленджер» в Кобленце (Германия) с призовым фондом 43 тыс. евро переиграл местного обладателя wild card Бенджамина Хассана со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 168-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 2 гейма на своей подаче.
Следующим соперником Габашвили станет победитель немецкого противостояния Ян Чоински (WC) — Даниэль Брандс.