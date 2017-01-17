Эверт: думаю, Шарапова после возвращения станет более открытой и дружелюбной

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американкарассказала, насколько успешным, на её взгляд, будет возвращение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянкипосле 18-месячной дисквалификации.«Думаю, дисквалификация стала для Марии звонком будильника и лопнула пузырь, в котором она жила. У неё появилась возможность начать обучение, плотнее заняться бизнесом и много общаться с друзьями. Думаю, за это время она эволюционировала как личность и после возвращения станет более открытой и дружелюбной.Способна ли она вернуться в топ-5? Конечно, я не вижу никаких преград для этого. Мария наряду с Сереной одна из самых психологически сильных теннисисток. Она каждый розыгрыш играет как матчбол», — приводит слова Эверт Tennis World.