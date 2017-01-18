В. Уильямс вышла в третий круг Australian Open — 2017

Американка Винус Уильямс (13) стала участницей третьего круга Australian Open — 2017. Во втором раунде она обыграла швейцарку Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:3, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 23 минуты. На счету Уильямс 4 эйса, 24 виннерса, 1 двойная и 24 невынужденные ошибки, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Фёгель подала навылет 5 раз, заработала 18 виннерсов, допустила 5 двойных и 22 невынужденные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.
Следующей соперницей Винус будет либо американка Варвара Лепченко, либо китаянка Дуань Инъин.