Нисикори победил Шарди и вышел в третий круг Australian Open

Японец(5) вышел в третий круг Australian Open — 2017. На стадии второго раунда он обыграл француза— 6:3, 6:4, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 6 минут. На счету Нисикори 2 эйса, 21 виннерс, 30 невынужденых ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18. Шарди подал навылет 5 раз, заработал 23 виннерса, совершил 5 двойных и 53 невынужденные ошибки и использовал 3 брейковых шанса из 9. Следующим соперником Нисикори будет либо словак Лукаш Лацко (Q), либо израильтянин Дуди Села.Также в третий круг пробился теннисист из Туниса Малек Жазири. Во втором раунде он одолел представителя Казахстана Александра Бублика — 6:2, 6:3, 7:5. За выход в четвёртый круг Жазири сразится с победителем пары Джон Иснер (США, 19) — Миша Зверев (Германия).