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175 лет назад 2016
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Нисикори победил Шарди и вышел в третий круг Australian Open

18 января 2017, среда. 05:25. Теннис
Японец Кей Нисикори (5) вышел в третий круг Australian Open — 2017. На стадии второго раунда он обыграл француза Жереми Шарди — 6:3, 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 6 минут. На счету Нисикори 2 эйса, 21 виннерс, 30 невынужденых ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18. Шарди подал навылет 5 раз, заработал 23 виннерса, совершил 5 двойных и 53 невынужденные ошибки и использовал 3 брейковых шанса из 9. Следующим соперником Нисикори будет либо словак Лукаш Лацко (Q), либо израильтянин Дуди Села.

Также в третий круг пробился теннисист из Туниса Малек Жазири. Во втором раунде он одолел представителя Казахстана Александра Бублика — 6:2, 6:3, 7:5. За выход в четвёртый круг Жазири сразится с победителем пары Джон Иснер (США, 19) — Миша Зверев (Германия).
Australian Open 2017 . 2-й круг
18 января 2017 года, среда. 03:10 МСК
Жереми
Шарди
Кей
Нисикори
3:6 4:6 3:6

Australian Open 2017 . 2-й круг
18 января 2017 года, среда. 03:10 МСК
Малек
Жазири
Александр
Бублик
6:2 6:3 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бублик Жереми Шарди Кей Нисикори Australian Open
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