Кербер обыграла Виттёфт во втором раунде Australian Open — 2017

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) вышла в третий круг Australian Open — 2017. Во втором раунде она одолела свою соотечественницу Карину Виттёфт — 6:2, 6:7 (3:7), 6:2.
Поединок продолжался 2 часа 8 минут. На счету Кербер 3 эйса, 26 виннеров, 6 двойных и 34 невынужденные ошибки, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. Виттёфт подала навылет 3 раза, заработала 38 виннеров, совершила 8 двойных и 68 невынужденных ошибок и реализовала 3 брейковых шанса из 10.
За выход в четвёртый круг Кербер сыграет с победительницей пары Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27).