Янкович стала соперницей Кузнецовой по третьему кругу Australian Open

Сербка Елена Янкович вышла в третий круг Australian Open — 2017. На стадии второго раунда она обыграла немку Юлию Гёргес — 6:3, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 28 минут. На счету Янкович 9 виннерсов, 5 двойных и 15 невынужденных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Гёргес подала навылет 4 раза, заработала 33 виннерса, совершила 4 двойные и 44 невынужденные ошибки и использовала 2 брейковых шанса из 8. Следующей соперницей Янкович будет россиянка Светлана Кузнецова (8).
Также в третий раунд турнира пробилась чешка Кристина Плишкова. Во втором круге она обыграла румынку Ирину Бегу (27) — 6:4, 7:6 (10:8). Следующей соперницей Плишковой будет первая ракетка мира немка Анжелика Кербер.