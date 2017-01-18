Бердых пробился в третий круг Australian Open и может сыграть с Федерером

Чех Томаш Бердых (10) вышел в третий круг Australian Open. В матче второго раунда он уверенно обыграл американца Райана Харрисона — 6:3, 7:6 (8:6), 6:2.
Поединок продолжался 2 часа 5 минут. На счету Бердыха 15 эйсов, 36 виннеров, 2 двойные и 29 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Харрисон подал навылет 6 раз, заработал 20 виннеров, допустил 11 двойных и 54 невынужденные ошибки и использовал 1 брейковый шанс из 3. Следующим соперником Бердыха станет победитель пары Ноа Рубин (США, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 17).
Также в третий раунд пробился словак Лукаш Лацко, обыгравший во втором раунде израильтянина Дуди Селу — 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. За выход в 1/8 финала Лацко сразится с японцем Кеем Нисикори (5).