Вавринка в трёх сетах обыграл Джонсона на Australian Open

Швейцарец Станислас Вавринка (4) стал очередным участником третьего круга Australian Open — 2017. В матче второго раунда он в трёх сетах обыграл американца Стива Джонсона — 6:3, 6:4, 6:4.
Поединок длился 1 час 51 минуту. На счету Вавринки 11 эйсов, 46 виннеров, 4 двойные и 25 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Джонсон подал навылет 6 раз, заработал 29 виннеров, совершил 22 невынужденные ошибки и упустил 5 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг Вавринка сразится с победителем пары Паоло Лоренци (Италия) — Виктор Троицки (Сербия, 29).