Кербер: если другие вещи не работают, я могу просто бежать за каждым мячом

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер, в свой день рождения обыгравшая во втором круге Australian Open соотечественницу Карину Виттёфт со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, поделилась впечатлениями после окончания поединка.
«Во втором сете я была расстроена, так как допускала слишком много ошибок в важных моментах. Но в целом я рада, что выиграла матч. Было нелегко. Условия также были непростыми. Я победила — это всё, что имеет значение для меня.
Играть было нелегко, когда солнце лишь на одной половине корта. Я старалась выложиться по полной. Я вышла в следующий круг и с нетерпением жду новой встречи.
Я в хорошей форме и готова играть два-три часа, это не проблема. Завтра у меня выходной, так что всё отлично. Я стараюсь играть агрессивнее, но сегодня много ошибалась. Я не могла найти свой ритм с первого мяча. Но я знаю, что могу доверять своим ногам и бегать несколько часов. Если другие вещи не работают, я могу просто бежать за каждым мячом», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.