Федерер: думаю, я действовал стабильнее, чем в матче с Мельцером

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии над американцем Ноа Рубином со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).
«Победить в трёх сетах — это всегда лучший сценарий. Сегодня мне это удалось. Первый сет получился сложным, третий также стал непростым. Пришлось отыграть пару сетболов. Знаю, что игра могла пойти и по-другому. Я рад, что получилось так.
Думаю, я действовал стабильнее, чем в матче с Мельцером, в котором проиграл второй сет, ведя в счёте. Сегодня я играл сосредоточеннее. Я не так много знал о Ноа Рубине перед игрой, помимо информации, полученной от тренеров. Я был готов к битве, победил, чему очень рад.
Я ожидал, что буду создавать больше возможностей на его подаче. Сам же подавал хорошо и выиграл много очков на первой подаче. Не думаю, что ему удавалось читать мою подачу. Это самое важное на столь быстрых кортах.
Я был впечатлён скоростью его первой и второй подач. Он не такой большой парень, но двигался отлично, очень стабильно. У него прекрасная вторая подача, с которой мне было сложно сразу переходить в атаку. В целом он играл отлично, и мне было нелегко», — цитирует Федерера официальный сайт турнира.