Вавринка: доволен уровнем своей игры и концентрации в матче с Джонсоном

Швейцарец Станислас Вавринка прокомментировал свою победу над американцем Стивом Джонсоном во втором круге Australian Open со счётом 6:3, 6:4, 6:4.
«Не скажу, что испытываю облегчение после такой победы, но доволен проведённой встречей, уровнем своей игры и концентрации. Я хорошо двигался и в целом отлично себя чувствовал. На корте было немного ветрено, но я играл на должном уровне. Рад, что победил в трёх сетах.
Я не переживал перед этим матчем. Да, в первом круге мне пришлось нелегко, я мог проиграть, но боролся до конца и выиграл. Я знаю, что мой уровень никуда не делся. Я хорошо себя чувствую на тренировках, всё в порядке с игрой и движением.
Я ожидал, что игра будет сложной. Стив — отличный игрок и очень сложный соперник. Я доволен результатом», — цитирует Вавринку официальный сайт турнира.