Маррей в трёх сетах обыграл Рублёва во втором круге Australian Open

Британец Энди Маррей (1) вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, отдав всего пять геймов россиянину Андрею Рублёву (Q) — 6:3, 6:0, 6:2. Первая ракетка мира 9 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 22 невынужденные ошибки. На счету Андрея 2 эйса, 18 виннеров и 36 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Рублёв на Australian Open
За выход в четвёртый круг Маррей поспорит с американцем Сэмом Куэрри (31).