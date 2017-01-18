Маррей: у Рублёва есть хороший тренер, и желание в глазах тоже видно

Британец Энди Маррей, обыгравший во втором круге Открытого чемпионата Австралии россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:0, 6:2, рассказал о состоянии своего голеностопа, а также поделился эмоциями от участия в турнире в этом году и оценил своего соперника. За выход в четвёртый круг уроженец Данблейна поспорит с американцем Сэмом Куэрри.
«Ничего серьёзного, немого дёрнул ногу, так бывает, когда пытаешься достать удары из самого угла корта».
Прошлый год был стрессовый, но сейчас в семье всё хорошо, все здоровы, поэтому я рад быть здесь, мне нравится тут играть.
Рублёв показывал сегодня неплохие розыгрыши. Думаю, что наберётся опыта, физической силы, поднимется в рейтинге и всё будет, потому что есть хороший тренер, и желание в глазах тоже видно.
У Куэрри мощная подача, он непростой соперник, от которого много что можно ожидать. На Уимблдоне он выбил из борьбы Новака Джоковича, так что нужно быть начеку", — сказал Маррей в интервью на корте.